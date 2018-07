Terreurverdachte opgepakt op verzoek België

Volgens bronnen van de NOS gaat het om de 27-jarige Halil K., die bij een controle in Schiedam werd aangehouden. De man werd internationaal gezocht voor aan terrorisme gerelateerde activiteiten en zou gewelddadig en vuurwapengevaarlijk zijn. In een woning in Schiedam is volgens de omroep gezocht naar computers.

