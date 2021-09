Onderzoek: ook veilig geachte siliconen borstimplantaten lekken

Elk jaar krijgen 11.000 Nederlandse vrouwen een borstimplantaat. In nieuw onderzoek dat maandagavond is gepubliceerd in het wetenschappelijke magazine Journal of the American Medical Association staat dat de veilig geachte siliconen borstimplantaten ook blijken te lekken en daarmee deeltjes door het lichaam verspreiden, wat tot ernstige ziekte kan leiden.

Regelmatig controleren

Dijkman pleit voor vrouwen met siliconen voor regelmatige controle. „Na vijf tot tien jaar bijvoorbeeld kan je een MRI-scan laten maken. En na vijftien jaar moet je de implantaten eigenlijk vervangen.”