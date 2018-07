Noord-Ieren massaal naar het ziekenhuis omdat ze verbrand zijn

Noord-Ierland kende de afgelopen maand een lange periode met uitzonderlijk hoge temperaturen. In juni werden dagenlang temperaturen gemeten van rond de 30 graden. De hoogste temperatuur die ooit in Noord-Ierland is genoteerd, is 30,8 graden, in 1976.

De HSCB waarschuwde de Noord-Ieren uit de zon te blijven, maar blijkbaar niet altijd met succes. De gezondheidsdienst herinnert mensen er nu aan dat de eerstehulpdiensten bedoeld zijn voor levensbedreigende en ernstige gevallen.