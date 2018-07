Man loopt 71e Vierdaagse: meedoen is leuk, maar het gaat om de finish

Bert van de Lans liep voor de 71e keer de Vierdaagse. Ⓒ Rias Immink

NIJMEGEN - Over een door een recordaantal toeschouwers omzoomde Via Gladiola wandelden ruim 40.000 Vierdaagse-lopers hun ’walk of fame’ op weg naar het felbegeerde Vierdaagse-kruisje. Eén van hen was Bert van der Lans (86), die voor de 71e (!) keer de tocht liep, en er geen Olympische gedachte op nahoudt. „Starten is één ding, maar aan de finish komen is natuurlijk veel belangrijker.”