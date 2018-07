Aanranding of normaal? Papa krijgt 15 jaar cel voor kus op mond dochter

De man is sinds afgelopen december gescheiden. De twee dochters leven bij de moeder. Toen de 11-jarige dochter haar vader vroeg om te komen helpen met het huiswerk, kwam die naar het huis van de moeder. Toen hij wegging, gaf hij z’n dochter een kus, zo schrijft Hürriyet.

Vervolgens sleepte de moeder hem voor de rechter. Ook zijn dochter was boos, maar tegelijkertijd coulant. „Ik voelde me slecht. Hij kuste me ook al op mijn lippen toen ik met hem in mijn tantes huis sliep”, verklaarde het meisje tegen de politie. Ze voegde nog toe dat haar vader geen slechte bedoelingen had en dat zijn knuffel ’net zoals de knuffel van haar moeder was’. „Het was geen lange kus. Toen ik boos was, zei hij dat ik zijn dochter was.”

Volgens de man gaat het om een wraakactie van zijn ex. De aanklagers gingen daarin mee en eisten vrijspraak, maar de Turkse rechter in Ankara besliste anders.