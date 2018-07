’Cohen nam stiekem gesprek met Trump op’

Het gesprek was twee maanden voor de presidentsverkiezingen in november 2016 en ging over eventuele betalingen aan Karen McDougal, een vrouw die claimt in 2006 en 2007 een verhouding met Trump te hebben gehad. Toen was Trump al getrouwd met Melania.

De opname van het gesprek is in beslag genomen door de FBI, toen die eerder dit jaar huiszoeking deed in het kantoor van Cohen, aldus de bronnen van de NYT. De FBI onderzoekt onder meer of er onregelmatigheden zijn gepleegd bij de financiering van Trumps verkiezingscampagne. Ook onderzoekt de dienst of Cohen frauduleus heeft gehandeld.

Karen McDougal was actrice en Playboy-model. Ze kreeg geld aangeboden, zegt ze. Ⓒ Hollandse Hoogte

Giuliani

Inmiddels is de loyaliteit tussen Cohen en Trump verdwenen. Rudy Giuliani, ooit burgemeester van New York, werkt nu als persoonlijke advocaat van Trump en Cohen wordt op Twitter door goede bekenden inmiddels ’voormalige advocaat’ genoemd.

Rudy Giuliani Ⓒ Reuters

Er wordt gesuggereerd dat Cohen steeds meer bereid zou zijn om met aanklagers samen te werken. Dat zou een ramp zijn: Cohen is een goede poortwachter van vele Trump-geheimen.

Verdwenen interview

McDougal heeft Cohen ervan beschuldigd te kwader trouw te hebben meegewerkt aan het ’laten verdwijnen’ van haar verhaal over de relatie met Trump. Ze verkocht haar verhaal in de aanloop naar de verkiezingen voor 150.000 dollar aan een uitgeverij. Die publiceerde het nooit. De eigenaar, David Pecker, is een vriend van Trump.

Volgens de New York Times ging dat om een vooropgezet plan, volgens het ’catch and kill’ principe, waardoor het verhaal van McDougal nooit in de media terecht zou komen – dat was het plan.

Betaalde Trump Pecker?

Overigens heeft Giuliani het bestaan van de tapes bevestigd. Ook bevestigt hij dat er inderdaad is gesproken over betalingen aan McDougal. Toch is onduidelijk over welke betalingen het precies gaat.

Volgens Giuliani wijst niets erop dat Trump afwist van betalingen door de uitgeverij. De tapes wijzen dat ook niet uit, stelt Giuliani.

Geld voor seks

Beelden uit een interview van McDougal.

Eerder vertelde de ex-playmate dat ze seks had gehad met Trump, en hoe ze stomverbaasd was toen hij aanbood geld voor die seks zelf te willen betalen. „Ik zei: ik ben niet zo’n meisje. Daarna begon ik te huilen. Ik deed het niet voor het geld.” Bekijk hieronder het interview: