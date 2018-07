Heldhaftige wielrenners redden gewonde puppy

„Hij is de gelukkigste hond ooit”, zegt Dixon. Hij en zijn maatje Little waren met een grote groep wielrenners op pad, maar besloten te wachten op wat fietsers die achterop waren geraakt. Op dat moment zagen ze een dier uit de bosjes komen.

„Ik dacht eerst dat het om een vos ging. Toen zagen we ineens een hond op ons afkomen. Hij had honger en zag er heel slecht uit, maar leek blij te zijn om ons te zien”, vertelt hij aan de lokale krant Ledger Enquirer.

Het sterk vermagerde hondje kreeg water en de snoepjes die Dixon bij zich had, en at alles op. De twee wisten zeker dat ze het dier met een gebroken poot niet achter wilden laten. „Er zijn daar heel veel alligators, dus hij zou het niet overleven.”

Op de rug

De stad Columbus in de Amerikaanse staat Georgia was op elf kilometer rijden. De wielrenners bespraken de opties en besloten het dier direct naar de stad te brengen. Pogingen om het dier op het stuur te laten zitten, mislukten. Dus besloot Little de hond op zijn rug te dragen, met zijn pootjes in de achterzakken van zijn wielrennersoutfit.

Toen het gezelschap arriveerde in Columbus koos het dier direct zijn nieuwe baasje uit. „Ik zag de puppy ineens op me afkomen”, vertelt Andrea Shaw, die voor zaken in de stad was. „Ik knuffelde de hond en zag dat er bloed op mijn T-shirt zat. Het ging heel snel, maar ik wist zeker dat hij met mij mee naar huis ging.”

De puppy kreeg de naam Columbo. Hij woont nu bij Andrea Shaw in de staat Maine, ruim 2400 kilometer verderop. Zijn avonturen zijn te volgen via Facebook.

Andrea en Columbo. Ⓒ Facebook