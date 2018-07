Alle weetjes over de Vierdaagse: zoveel mensen liepen ’m uit

Dinsdag gingen 44.480 mensen uit 84 landen van start om elke dag 30, 40 of 50 kilometer af te leggen door Gelderland, Brabant en Limburg. In totaal ligt het percentage uitvallers overigens op 7,81 procent.

Wandelaars en toeschouwers hebben vrijdag last gehad van de warmte. Het Rode Kruis had volgens een woordvoerster de handen vol aan klachten die met oververhitting te maken hadden. Ook op de tribunes langs het parcours van de feestelijke intocht over de Nijmeegse Sint Annastraat vielen mensen flauw in de brandende zon. Ernstige ongelukken zijn er voor zover bekend niet gebeurd.

Bekijk ook: Rode Kruis verzorgt 6076 paar voeten

Hoogleraar sanctierecht Henny Sackers is tevreden over zijn eerste Vierdaagse als marsleider. „Het is fantastisch verlopen. Ik ben een tevreden mens. En een moe mens na deze week”, zei hij.