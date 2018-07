Met zenuwgas vergiftigde Brit uit ziekenhuis

Charlie Rowley werd samen met zijn 44-jarige partner Dawn Sturgess gevonden in de plaats Amesbury. Dat ligt in de buurt van Salisbury, waar in maart de Russische ex-spion Sergei Skripal en zijn dochter zijn vergiftigd met hetzelfde zenuwgas.

Sturgess overleed anderhalve week geleden. Vader en dochter Skripal overleefden de aanslag.