Geweld Gaza eist levens aan beide kanten

Het Israëlische leger bevestigde dat ook een Israëlische soldaat om het leven is gekomen. De militair is doodgeschoten door militanten in Gaza.

Explosieven

Het leger zei dat het acht doelen van Hamas had aangevallen, nadat vanaf de Gazastrook op Israëlische militairen was geschoten. Ook zouden er explosieven over het hek aan de grens zijn gegooid. Drie van de doden waren leden van Hamas, zo heeft de organisatie bekendgemaakt. Het vierde slachtoffer was een burger.

Het leger kondigde aan door te zullen gaan met de aanvallen. Vanuit Gaza zouden vrijdagavond ook drie raketten zijn afgevoerd op Israël. Volgens Israëlische media heeft premier Benjamin Netanyahu zijn kabinet bijeengeroepen in verband met de escalatie van het geweld.