Oma gebruikt 20 jaar oude mascara, is nu blind

Australische media schrijven dat de vrouw niet wist dat mascara’s niet eeuwig houdbaar zijn. De oma zal volledig blind worden binnen drie jaar.

„Over het algemeen zijn producten voor de ogen drie tot zes maanden goed”, zegt een beautyexpert tegen The West Australian. Ze waarschuwt mensen ijdelheid niet boven gezondheid te verkiezen.

Volgens een andere expert zitten er conserveringsmiddelen in make-up, die er mede voor zorgen dat er geen bacteriën in open flesjes en potjes groeien. De houdbaarheidsdatum wordt vaak niet vermeld op de verpakking, of verdwijnt door veelvuldig gebruik.

Een tip van een expert: ruikt je mascara een beetje naar benzine dan is de mascara waarschijnlijk oud. En wie twijfelt of het product nog wel goed is kan de mascara beter weggooien, aldus alle experts.