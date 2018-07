Islamitische school worstelt met nagellak en muzieklessen

De promovenda Marietje Beemsterboer onderscheidt drie soorten islamitische scholen: strikt, gebalanceerd, en open. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

Amsterdam - Het heeft dertig jaar geduurd, maar voor het eerst sinds de eerste islamitische basisscholen in 1988 in Nederland hun deuren openden, heeft een wetenschapper toegang gekregen. Promovenda Marietje Beemsterboer kreeg van 19 van de in totaal 52 instellingen toestemming om onderzoek te doen. Overal zag ze dezelfde discussiepunten voorbij komen. „Je zult het niet geloven, maar nagellak is een terugkerend onderwerp.”