Man steelt auto tijdens date om nieuwe date op te pikken

Faith Pugh zou uit eten gaan met de man die ze kende van de middelbare school, maar hij arriveerde zonder auto. Het was daarom wel zo makkelijk om haar Volvo te pakken.

Onderweg naar het restaurant vroeg de man of ze misschien een sigaar kon halen bij het tankstation. Geen probleem, dacht Pugh. Terwijl ze de sigaar afrekende scheurde de date weg in haar auto, schrijft ABC.

De vrouw belde haar moeder, die de verbijsterde vrouw kwam ophalen. Met gps kwamen de twee erachter dat de auto bij een drive-in bioscoop stond. En hij was daar niet alleen. In de auto zat een bekende: de dochter van haar peetouders. De man is ter plekke gearresteerd.