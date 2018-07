Nederlanders gewond bij mesaanval bus Lübeck

Eén van hen ligt nog in het ziekenhuis. Hij werd door de dader neergestoken.

De twee 21-jarige mannen waren met twee vrouwen, eveneens uit Friesland, op vakantie in Hamburg. Dat meldt Omrop Fryslân. De vier kenden elkaar van het gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden.

Een van de mannen vertelt aan de omroep dat hij een brandende tas zag in de bus. „Toen hoorde ik achter mij dat mensen in paniek waren, want achterin was ook vuur. Ik dacht dat de bus zou exploderen. Ik heb twee oudere mensen gepakt en we zijn de bus uit gerend.”

Zijn vriend ging terug de bus in om nog iemand uit de bus te halen. „Het eerste wat ik toen zag, was dat een man zich naar mijn vriend draaide, uithaalde en hem net onder zijn nek raakte. Hij was vrij heftig aan het bloeden.”

In totaal raakten tien mensen gewond bij de aanval. Vijf van hen zijn naar ziekenhuizen gebracht en drie zijn er ernstig aan toe. Het is onbekend hoe het nu gaat met de Friese twintigers.

Overmeesterd

De steker werd na een handgemeen door passagiers overmeesterd, zei een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) vrijdagavond in Lübeck. Hij is opgepakt.

De motieven van de dader zijn onbekend. Het OM stelt dat er geen aanwijzingen zijn dat het om een terreuraanslag gaat, maar zegt ook dat „niets kan worden uitgesloten.” De man had een rugzak bij zich met brandbaar materiaal.

