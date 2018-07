Alsnog reisje voor boze oud-agent

„Ik ken hem niet”, zegt Taco Hendriks, een van de initiatiefnemers die het verhaal van Leo Stolk lazen in De Telegraaf. „Ik werk bij de politie in Den Haag en vond dit zo’n kenmerkend verhaal, dat ik iets voor hem wilde doen. Hij is een voorbeeld hoe de organisatie omgaat met zijn mensen.”

Zijn gevoel wordt breed gedeeld in het land. Zo laat de politiebond Oost-Nederland op Twitter – onder de hashtag ’samen sterk’ – weten het initiatief van harte te ondersteunen. „We zijn boos en willen hem een fatsoenlijk afscheid geven.”

Andere agenten laten zich in soortgelijke bewoordingen uit. „In tijden waarbij iedereen het gevoel kreeg dat er krachten bezig waren onze organisatie uit te hollen, stond deze man er telkens weer, voor de burger”, zegt een ander.

Trots

Koen Simmers, voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB) afdeling Zeeland-West-Brabant, laat weten: „Dat is de politie waar ik trots op ben!”

Groep 8 van openbare basisschool De Bosweide, die het filmpje over de agent op Telegraaf.nl zag, vond het zo sneu, dat hij met zijn vrouw werd uitgenodigd. Het echtpaar werd door zingende kinderen op een versierd plein met zelfs een rode loper opgewacht. Hij kreeg een oorkonde en koffie met taart.

„Wij laten Leo niet laten vallen, waar de korpschef en minister dat wel doen”, verwijst Hendriks naar de overheidsbeslissing om hem niet zijn jubileum te laten halen, omdat de regels dat niet mogelijk zouden maken. Daardoor liep hij ook een bonus mis.

De gepensioneerde agent is overdonderd door alle steun. „Ik ben er heel blij mee. Ook vanwege het signaal naar de korpsleiding.”