Oud-marinier wil advocaat wegens smaad voor rechter

Hij vindt dat ze moet ophouden met het rondstrooien van de theorie dat mariniers heimelijk opdracht hadden om alle gijzelnemers dood te schieten bij de treinkaping in 1977 in De Punt. Dat veelbesproken ’geheime executiebevel’ is mede inzet van een proces dat nabestaanden van twee dode gijzelnemers hebben aangespannen tegen de staat. Woensdag spreekt de rechter een (tussen-)vonnis uit.

Oud-minister Van Agt begrijpt dat De Jong aangifte doet. Hij vindt het een ’beledigende’ en ’besmeurende’ leugen dat zijn regering een shoot-to-kill order zou hebben uitgevaardigd.