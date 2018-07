Dijksma: storingen na start Noord/Zuidlijn

De nieuwe verkeerswethouder Sharon Dijksma van Amsterdam waarschuwt de Amsterdammer én bezoeker alvast: de komende maanden zullen meermaals per week storingen ontstaan. Bovendien is het bovengrondse OV-netwerk helemaal omgegooid, waardoor het chaos kan worden.

„Daar zijn allemaal plannen en scenario’s voor”, zegt Dijksma. „Wij zijn er in elk geval klaar voor. Ik hoop echt dat deze lijn de kloppende levensader wordt tussen Noord en Zuid en dat de komende jaren in de praktijk zal blijken dat wat ons is beloofd ook gaat uitkomen.”