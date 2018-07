Pechtold over Blok: Zo ken ik hem niet

D66 gaf eerder al Blok na het zomerreces aan de tand te willen voelen. „Ik ga niet gelijk met moties van wantrouwen lopen wapperen, maar als er rare uitspraken worden gedaan dienen ministers zich te verklaren.”

Failed state

Blok raakte in opspraak omdat hij tijdens een besloten bijeenkomst met ambtenaren Suriname een ’failed state’ noemde. Ook zei hij geen enkel land kent waar mensen vreedzaam met elkaar leven. „Noem mij een voorbeeld, van een multi-etnische of multiculturele samenleving, waar de oorspronkelijke bevolking nog woont. (....) En waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken hem niet.”

Pechtold vindt dat Blok nu door het voorval met 2-0 achter staat. „Eigenlijk zeg je dat ook de Nederlandse samenleving mislukt is. Zo pessimistisch heb ik het nog nooit gegeten.”