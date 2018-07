Feest bij waard van Baard

Baard krijgt een nieuwe, maar historische brug en cafébaas Cobus behoudt zijn taak als brugwachter. Ⓒ Foto’s Anne van der Woude

Baard - Cafébaas Cobus Prins van het Friese dorpje Baard (Leeuwarden) is in deze hypermoderne tijden zowel brugwachter als horecaman. De oude basculebrug uit 1930 naast zijn kroeg/dorpshuis, die hij opent en sluit voor bootjesmensen, dreigde na nieuwbouw echter te verdwijnen als autobrug. Maar de oversteek blijft tot plezier van de dorpelingen bestaan. Terwijl veel bruggen op afstand bediend worden en camera’s hebben, blijft de brug in Baard in mensenhanden. „Een uitzondering!”, benadrukt het provinciebestuur.