Noord/Zuidlijn: Licht aan eind van de tunnel

In maart van dit jaar was het nog uitermate onzeker of de Noord/Zuidlijn daadwerkelijk op 22 juli zou gaan rijden. Onafhankelijke onderzoekers concludeerden dat de betrokken organisaties onvoldoende op elkaar afgestemd zijn en dat de „strakke eenduidige sturing en het toezien op naleving van afspraken gemaakt vanuit het gemeenschappelijk belang ontbreekt.” Het is „tot op het laatste moment spannend of de lijn op die datum wel gaat rijden”, zei oud-wethouder Pieter Litjens toen. Na een maandenlange testperiode kan de vlag intussen uit. Gaat die fier in top of blijft die halfstok hangen?

Ellende, dat wordt de komende weken verwacht. Gemiddeld vier keer per week zullen storingen ontstaan en door het omgooien van het bovengrondse ov-netwerk komt nog veel meer ongemak bij de reiziger op het bordje terecht. Ellende is in de geschiedenis van het project een woord dat vaker voorkomt. In 2002, toen toenmalig wethouder Geert Dales het definitieve besluit door de gemeenteraad loodste, waren de kosten van de lijn geraamd op zo’n 1,46 miljard euro. Lang dacht de gemeente dat eventuele meerkosten wel bij het Rijk terecht zouden komen. De stad had het mis, zo bleek toen de echte problemen zich aandienden. De schatkist van de Stopera moest omgekeerd worden: voor de Amsterdammer die al jaren in een bouwput was verzand, een hard gelag.

Amsterdamse arrogantie

Dat de kosten zo uit de klauwen konden lopen, had onder andere te maken met de Amsterdamse politiek die zich ernstig verkeek op de risico’s van het megaproject. De nu nog altijd ervaren ’Amsterdamse arrogantie’ zorgde voor een blinde vlek bij politici en ambtenaren, die het project koste wat kost wilden doorzetten. De giftige cocktail van slordig aanbesteden, ruzies, faillissementen van bouwbedrijven en voortdurende technische problemen deden het vertrouwen in het ondergrondse project verder tot een dieptepunt zakken.

Pijnlijk duidelijk werd, uit het zoveelste onderzoek naar het Noord/Zuid-fiasco van toentertijd, dat er ook nog eens te weinig geld werd gereserveerd voor tegenvallers. De verzekering was niet op orde, de risico’s van het boren waren niet onderzocht en door chaos in de contracten met aannemers werd de gemeente met risico’s opgezadeld die later tot stroppen van honderden miljoenen zouden leiden.

Een van hoofdpijndossiers van 2008 was de verzakking van panden bij station Vijzelgracht. De ramp voor de bewoners, die uit hun huizen worden gehaald, was terug te zien in de uitgavenstroom die een jaar later explosief steeg. De commissie-Veerman, die onderzoek deed, adviseerde het project verder af te bouwen. Wel moest een half miljard aan het budget worden toegevoegd om risico’s in te dammen. Dat gebeurde in 2010.

Rendabel project

Oud-wethouder Dales, geestelijk vader van het project waar in 2002 onder zijn verantwoordelijkheid een definitieve klap op werd gegeven, gelooft ondanks de enorme overschrijdingen nog steeds in de Noord/Zuidlijn. „Uiteindelijk zijn de kosten twee keer zo hoog geworden. Dat is natuurlijk een heel slechte ontwikkeling. De vraag is, als je terugkijkt, of dat een heel groot probleem is. Het kan wel degelijk een rendabel project zijn: het gaat niet alleen over de kaartjesverkoop aan reizigers, maar ook over de ontwikkelingen in de stad, de verbeteringen in de openbare ruimte, werkgelegenheid, het verbinden van het Centrum en Zuid met Amsterdam Noord. Dat zijn wel de baten van de Noord/Zuidlijn en die moet je meetellen.”

Nu het ondergrondse huzarenstukje eenmaal is afgeleverd, zijn ook veel Amsterdammers enthousiast, blijkt uit de vele testritten. Al ruim een miljoen bezoekers kwamen langs in de bouwput, liepen mee in een tunnelwandeling of kwamen kijken in het informatiecentrum. „Het kost wat, maar dan heb je ook wat”, is niet alleen in de Stopera, maar ook op straat te horen.

Verwacht wordt dat 121.000 reizigers dagelijks gebruik zullen maken van de 9,7 kilometer lange metrolijn, die als enige in Nederland voor meer dan de helft ondergronds is. Er is technisch vernuft gebruikt voor de tunnel: zo is 119.626.655 kilo staal verwerkt, en anderhalf miljard kilo beton. De stad is 92 roltrappen, vier rolpaden en 27 liften én 697.235 archeologische vondsten (de oudste van 4600 jaar geleden) rijker.

Dales is ’heel erg tevreden’, zegt hij. „Trots ben ik niet, dat is voor de mensen die het bedacht hebben. Maar ik denk: eind goed, al goed. Helemaal in de huidige economische situatie en het toenemend toerisme denk ik: ik ben blij dat dit er is gekomen.” Dales gaat zaterdag, samen met ’bobo’s’, naar de opening kijken. „Maar leuker is zondag, als de reizigers er echt in kunnen. Maandagmiddag ga ik in de spits kijken. Ik ben benieuwd naar de reacties.”