Italiaanse politie vindt twee gestolen schilderijen

De peperdure schilderijen werden gevonden in een magazijn in Turijn en vrijdag getoond aan de pers in Monza.

De dieven deden zich voor als kopers. Volgens de onderzoekers hadden ze een vals contract getekend waarin ze aangaven 26 miljoen euro te gaan betalen voor de schilderijen. Toen de verkopers werden afgeleid gingen de dieven ervandoor met de schilderijen.

Er zijn acht verdachten, waaronder vier Italianen en een Kroaat. Ze werden vorige maand gearresteerd.