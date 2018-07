’Gebruik verslavende pijnstillers loopt uit de hand’

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

Het voorschrijven van verslavende, opioïde pijnstillers loopt in Nederland uit de hand, zeggen artsen en andere deskundigen. In zes jaar tijd verdrievoudigde het aantal gebruikers van oxycodon, een morfine-achtige zware pijnstiller, tot 439.000 per jaar. Verslaafden beschrijven afkicktaferelen die doen denken aan heroïne, meldt de Volkskrant.