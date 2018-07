’Hamas en Israël staken vijandigheden in Gaza’

Ⓒ AFP

TEL AVIV - Israël en Hamas hebben afgesproken om de vijandigheden in de Gazastrook te staken. De islamitische groepering maakte het bestand zaterdag bekend. „Egypte is het gelukt om de rust te herstellen door gesprekken te voeren met de twee partijen in Israël en Gaza. We hopen dat het standhoudt”, liet een Palestijnse functionaris weten.