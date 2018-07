’Schimmige relatie Bergen op Zoom en Philip Morris’

Dat concludeert Onderzoeksredactie Tabak op basis van 1362 pagina’s aan interne stukken, die ze via een acht maanden durende Wob-procedure boven tafel heeft gekregen. De redactie publiceert daar vandaag over op de website Follow the Money, een platform voor onderzoeksjournalistiek.

Volgens Onderzoeksredactie Tabak is ’dit nog maar het topje van de ijsberg’. „Veel informatie is uit de documenten weggelakt en drie eerder nog aanwezige interne memo’s zijn opeens spoorloos verdwenen”, menen hoofdredacteur Marcel Metze en redacteur Krijn Schramade.