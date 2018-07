De Kwestie: Zijn concertkaartjes te duur geworden?

Voor de kleine honderd euro waarvoor je tegenwoordig één dag naar Pinkpop mag, ging je vijftien jaar geleden nog het hele weekeinde. En ook Lowlands is tientjes duurder dan vorig jaar. Tickets zijn duur. En dan heb je ook het fenomeen doorverkopen waarbij de prijzen soms helemaal absurd worden.

Wordt er een loopje genomen met muziekfans? Of is de prijzenslag bittere noodzaak? Lowlandsdirecteur Eric van Eerdenburg en SP-Kamerlid Peter Kwint gaan in debat.