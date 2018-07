’De muziek was nog nooit zo goedkoop’

Eric van Eerdenburg

De entreeprijzen zijn sneller gestegen dan andere prijzen. Daar staat tegenover dat de kosten voor gebruik van muziek via dragers fors is gedaald. Spotify en YouTube zijn gratis als je reclame voor lief neemt. Spotify kost slechts 10 euro per maand voor een single-use en 15 voor een family-use abonnement. Daarvoor heb je bijna het hele wereldrepertoire onder je duim. De niet-live muziek is nog nooit zo toegankelijk en goedkoop geweest. Ter vergelijking: één cd kostte 10 jaar geleden 25 euro in de winkel.