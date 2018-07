In Duitse bus neergestoken Fries (21) is er slecht aan toe

De vrouw, die anoniem wil blijven, zegt zich zorgen te maken over de toestand van haar reisgenoot. Wel zou hij buiten levensgevaar zijn. Zelf heeft ze niets overgehouden aan de aanval, wel is ze erg geschrokken.

De andere gewonde man is er minder slecht aan toe. Hij heeft alleen een steekwond aan de schouder die gehecht is. De ouders van de slachtoffers zijn bij hen in het ziekenhuis.

De vrouw vertelt hoe er paniek ontstond in de bus, toen ze voelde hoe een man met een bloedhete tas langs haar liep. ,,Wij stonden midden in de bus. Ik voelde dat die rugzak heel heet was, en zag vlammen.” Ze waarschuwde de buschauffeur. ,,Toen keek ik om en zag een mes”, aldus de aangeslagen vrouw tegenover LC. Daarna begon de man reizigers neer te steken. Volgens Duitse media zijn zeker 10 mensen gewond geraakt.

De vier Nederlanders, twee mannen en twee vrouwen van 21, die betrokken raakten bij het zinloze geweld waren op vakantie. Hun reis eindigde helaas in een drama.

Over het motief van de dader, die is opgepakt, is nog weinig bekend, aldus de Duitse politie. De 34-jarige Duitser, naar verluidt van Iraanse afkomst, wordt zaterdag voorgeleid.