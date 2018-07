’OM moet flitsboetes A29 terugbetalen’

Een automobilist vocht met succes zijn snelheidsovertreding aan bij de rechter. Het Openbaar Ministerie moet hem 113 euro terugbetalen. Volgens de rechter werd de man ten onrechte geflitst bij hectometerpaal 14.7 op de A29, omdat door de kromming in de weg de radarmeting onmogelijk juist kan zijn. Dat kan betekenen dat tienduizenden soortgelijke bekeuringen ongeldig zijn, zegt advocaat verkeersrecht Hans van Riet in de krant.

Het OM beraadt zich nog of het alle boetes terugbetaalt of in beroep gaat.

’Flitsridder’ Joop van Berkum zei eerder al in De Telegraaf: „Er worden onvoorstelbare fouten gemaakt. Wetenschappelijke wijsheden worden keer op keer terzijde geschoven. Dat kan en mag niet gebeuren in ons land. Het recht moet zegevieren, vandaar dat ik in hoger beroep ga tegen mijn flitsboete. Als ik gelijk krijg, betekent dat een bom onder veel bekeuringen die zijn uitgedeeld.”

