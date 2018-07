’Amsterdam heeft nieuwe kloppende levensader’

De metrolijn wordt zaterdagochtend na ruim vijftien jaar bouwen geopend. Acht Amsterdammers die rondom de route wonen en werken verrichten de symbolische handeling. Burgemeester Femke Halsema houdt een toespraak. De rest van de dag kunnen mensen een gratis testritje maken en op zondag gaat de dienstregeling officieel in.

De opening voor de Noord-Zuidlijn gaat ook gepaard met een grote verandering in het openbaar vervoer in de stad. Zo rijden vanaf zondag ook veel trams en bussen in de stad anders. „Dat zal niet in alle gevallen van een leien dakje gaan”, waarschuwde Dijksma.

Ze verzekerde echter dat iedereen er klaar voor is. „De stad verdient het dat de metro nu ook echt gaat rijden.”