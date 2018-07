Koen (17) vermist na avondje stappen in Italië

„Help, mijn zoon is vermist sinds gisteren”, schrijft ze vrijdag op haar Facebookpagina.

Koen is voor het laatst gezien in de bus van Lazise naar Pacengo Eurocamping, na een avondje stappen. Om onbekende reden is hij in het shuttlebusje, dat verschillende campings afrijdt, blijven zitten, terwijl zijn vrienden bij hun camping waren uitgestapt. De scholier werd voor het laatst gezien in een donkerblauw T-shirt, waarbij hij een gestreept hoedje droeg. Volgens de buschauffeur is Koen een halte later uitgestapt. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

Zijn vader Gertjan vertelt met trillende stem aan de telefoon dat ze al 30 uur aan het zoeken zijn. „We zijn radeloos. Geen teken, helemaal niets. Zijn telefoon is leeg en hij heeft ook zijn pinpas niet gebruikt. En het is bloedheet hier.”

Doorreis

Koen, die net over is van 5 naar 6 vwo, is met zijn ouders, zijn broer en drie vrienden op doorreis naar Kroatië. Zijn ouders reizen in een camper en de vijf jongens zijn met de auto. „Het plan was om twee nachten aan het Gardameer te verblijven, voordat we gisteren via Venetië verder zouden reizen naar de eindbestemming Kroatië. We zijn op doorreis en zouden zondag in het Kroatische Laterna aankomen voor een welverdiende vakantie van twee weken. Mijn zoon Koen heeft twee vrienden mee en onze andere zoon heeft ook een vriend mee. Ze keken er allemaal enorm naar uit”, aldus Gertjan vanuit Italië.

"We proberen alles, maar we hebben nog niets"

Na een avondje stappen gingen de jongens met een busje dat langs de campings rijdt terug. Toen de vier waren uitgestapt, realiseerden ze zich dat Koen nog in de bus zat. „De jongens hebben de hele nacht gezocht”, vertelt Gertjan. „Ze zijn langs het strand gelopen en hebben overal gekeken. Op een gegeven moment zijn ze teruggegaan naar de camping in de hoop dat Koen zelf zou terugkomen. We zouden om 8 uur vertrekken, ik was de stoelen al aan het inpakken toen ik ontdekte dat Koen er niet was. We hebben de hele dag gezocht en hem als vermist opgegeven. Ook ’s avonds rond dezelfde tijd hebben we dezelfde route afgelegd met zaklampen. Maar niets. Helemaal niets. Geen spoor. Het is echt vreselijk. We proberen alles, maar we hebben nog niets”, zegt de hevig geëmotioneerde vader.

Camerabeelden

De politie heeft met drones de omgeving afgezocht en Greet, de moeder van Koen, is zaterdagochtend bij de politie om de camerabeelden van de benzinepomp in de buurt te bekijken van die nacht.

Over waar Koen kan zijn, tasten familie en kennissen volledig in het duister. Koen is een ’normale, vrolijke jongen’, aldus de vader van een van zijn vrienden tegen De Telegraaf. Hij vertelt verder dat er op de camping, waar veel Nederlanders verblijven, met man en macht naar de jongen wordt gezocht en dat de familie zich ernstige zorgen maakt over het lot van de jongen.