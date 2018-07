Amsterdamse Noord/Zuidlijn geopend

Onze verslaggever John Maes is aanwezig bij de opening. Volg onderaan dit bericht zijn tweets.

Aansluitend namen de paar honderd genodigden de allereerste metro, M52 naar station Noord, waar nog eens zo’n duizend gasten ze stonden op te wachten. In de metro zaten bij aankomst leden van het Nederlands Kamerorkest, dat de Onvoltooide speelde van Schubert.

Burgemeester Femke Halsema tijdens de opening van de Noord/Zuidlijn. Ⓒ ANP

Halsema zei in haar toespraak dat de Noord/Zuidlijn mensen bij elkaar brengt. „De nieuwe lijn biedt kansen maar heeft ook veel gevraagd van de stad en de Amsterdammers.” Zo liep de bouw veel vertraging op en vielen de kosten, 3,1 miljard euro, twee keer zo hoog uit als begroot.

De nieuwe metro-lijn in kaart gebracht. Ⓒ Lorenzo Derksen

Voorafgaand aan de opening stipte cabaretier Martijn Koning nog even de pijnpunten aan over de totstandkoming van de metrolijn. „Ik zie wat tranen bij de bouwers, die hadden nooit verwacht hierbij nog aanwezig te kunnen zijn. Ze kunnen nu in vrede sterven”, grapte hij.

Snel

De bouw duurde ruim vijftien jaar. Reizigers kunnen voortaan in een kwartier met de metro van Noord naar Zuid, of andersom. Hoewel de dienstregeling zondagochtend ingaat, kunnen belangstellenden zaterdag al een gratis ritje maken.