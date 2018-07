Toch weer geweld op Gazastrook

Israël en Hamas spraken in de nacht van vrijdag op zaterdag juist af om de vijandelijkheden op de Gazastrook te staken. „Egypte is het gelukt om de rust te herstellen door gesprekken te voeren met de twee partijen in Israël en Gaza. We hopen dat het standhoudt”, liet een Palestijnse functionaris weten.

Het staakt-het-vuren volgde op verschillende luchtaanvallen op de Gazastrook. Bij bombardementen van Hamasdoelen door tanks en vliegtuigen kwamen op vrijdag vier Palestijnen om en vielen 120 gewonden. Die aanvallen waren een reactie op beschietingen vanuit de Gazastrook op Israëlische militairen. Daarbij kwam een soldaat om het leven.