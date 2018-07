VS steunen Oekraïense defensie met 200 miljoen

Volgens Washington hebben de VS Oekraïne sinds 2014 al 1 miljard dollar gegeven. In dat jaar annexeerde Rusland de Krim en zou Moskou ook gewapende separatisten in het oosten van het land steunen.

Meer dan 10.000 mensen zijn om het leven gekomen in het conflict in de oostelijk gelegen regio’s Donetsk en Luhansk.