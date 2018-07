Ernstige crash op circuit Zandvoort: coureur gewond

De hulpdiensten rukten massaal uit voor de gewonde coureur. Zo landde een traumahelikopter op het circuit.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hij er aan toe is, is onbekend.

De brandweer werd opgeroepen omdat een portier van een van de betrokken auto's na de crash niet openging. Het slachtoffer kon zo uit zijn benarde positie bevrijd worden, zo meldt NH Nieuws.

Op het moment van de crash vond er een besloten evenement plaats op het circuit van Zandvoort. Volgens lokale media stond de dag in het teken van Porsches.