Gedumpte katten reizen nu de wereld rond

Ⓒ https://www.instagram.com/boltandkeel/?hl=nl

Amsterdam - Het is een hartverwarmend verhaal. Katten Bolt en Keel werden als kittens gedumpt in een bosje achter een vuilnisbak. Nu reizen ze met hun nieuwe baasjes de hele wereld over. De avonturen van het duo worden vastgelegd op hun Instagram-pagina.