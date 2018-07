Jonge vrouw ernstig gewond na zedenincident

Het incident gebeurde in de Herman Bavinckstraat in de wijk De Esch. De vrouw fietste rond 5.00 uur in de ochtend van Rotterdam Centraal via de Maasboulevard naar haar woning. Kort nadat ze rond half zes haar fiets op slot zette, werd ze aangevallen. Mogelijk is de vrouw door de dader gevolgd. De politie heeft nog niet uitgebreid met haar kunnen spreken.

Rechercheurs proberen camerabeelden te achterhalen. De politie heeft speurhonden ingezet en met een helikopter overzichtsfoto’s gemaakt.

Ⓒ MediaTV