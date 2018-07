Levenslang gratis eten na geboorte in fastfoodrestaurant

De zwangere Falon was dinsdag samen met haar vriend onderweg naar het ziekenhuis vanwege heftige weeën. Het stel maakte een stop bij het lokale Chick-Fil-A restaurant om hun twee dochtertjes af te geven bij een familievriend.

Aangekomen bij het restaurant moest Falon heel nodig naar de wc, ze bonkte op het raam van het gesloten restaurant en werd binnengelaten door het nog aanwezige personeel. Aangekomen op het toilet kreeg de vrouw persweeën. „Ik had het niet meer onder controle”, vertelt de moeder van drie aan lokale media.

Haar vriend Robert heeft samen met de manager van het restaurant de bevalling begeleid. Hij zag dat de navelstreng twee keer rond de nek van het kindje zat gewikkeld en wist deze wonder boven wonder zelf los te krijgen. Vijftien minuten later arriveerde de ambulance. Hun dochtertje, Gracelyn Mae Violet Griffin, maakt het goed.