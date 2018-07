’Wij zijn trots op onze kinderen’

Ⓒ AFP

LEEUWARDEN/LUBECK - Drie Nederlandse jongemannen en een vrouw, die vrijdag de schrik van hun leven kregen toen een 34-jarige Duitser van Iraanse afkomst in een volle lijnbus woest om zich heen stak, proberen de dag erop van de eerste schrik te herstellen. Hun toegesnelde ouders staan hen bij in Noord-Duitsland na het gruwelincident. „We zijn apetrots dat onze kinderen zo super gehandeld hebben!”, reageert een moeder zaterdagmiddag, die voor eerste bijstand prompt naar Duitsland is gegaan. „De vier steunen elkaar en wij hen.”