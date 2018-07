Stormloop op kerkelijk bouwafval

1 / 2 1 / 2 Hans en Trudy Hunik kochten zo’n beeld. Ⓒ -

Om het laatste geld te vergaren voor de afronding van de ingrijpende verbouwing van de Eusebiuskerk in Arnhem, verkoopt de kerk haar bijzondere collectie luchtboogbeelden. Ondanks dat ze niet meer in goede staat zijn, is de belangstelling is groot.