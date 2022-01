Lichaam van Dean werd zaterdag al in Vrouwenpolder neergelegd

Rechercheurs zijn op zoek naar camerabeelden van de tocht die de verdachte, de 34-jarige Belg Dave de K., in met name Zeeland heeft gemaakt. De man, die in 2010 al tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld werd voor de dood van de 2-jarige peuter Miguel, zit sinds maandag vast toen hij in het Utrechtse Meerkerk in de boeien kon worden geslagen. Pas uren later vertelde de Belg waar het lichaampje van Dean lag. Na een grote zoekactie werd het stoffelijk overschot gevonden.

Getuigenoproep

Met de getuigenoproep hoopt de politie duidelijkheid te krijgen of Dean al die tijd bij hem is geweest. Het is namelijk nog niet duidelijk waar de kleuter om het leven is gekomen. De opsporingsdiensten in België en Nederland hebben reconstrueren dat De K. in de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 januari, omstreeks middernacht, Zeeland met zijn Peugeot 206 binnenreed. Hij is de Belgisch-Nederlandse grens overgekomen bij Sint Jansteen en is vervolgens door de Westerscheldetunnel gereden. Daarna is hij naar Koudekerke gegaan om een kennis te bezoeken, waar hij volgens de politie enkele uren heeft verbleven.

Diezelfde nacht blijkt hij volgens de onderzoekers ook in Vlissingen te zijn geweest. Maar ook is hij in de vroege ochtend van zaterdag 15 januari enkele uren in Middelburg geweest en is hij enkele keren teruggekeerd naar Koudekerke. Volgens de politie is het nog onduidelijk of al die tijd ook Dean bij hem was. De politie hoopt dat mensen in deze omgeving camerabeelden hebben, die corresponderen met de tijdstippen en de route en dat zij die met de politie delen.

Bekijk ook: Ruim 200 mensen bij wake voor Dean

Europees arrestatiebevel

Dave de K. zal in België worden vervolgd vanwege de dood van Dean en diens ontvoering. Dit gebeurt omdat zowel het slachtoffertje, de nabestaanden en de verdachte de Belgische nationaliteit hebben. Het Nederlandse onderzoek is in volle gang, net als in België. De Belgen hebben inmiddels een Europees arrestatiebevel gestuurd naar Nederland. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam beslist donderdag over zijn overlevering naar het buurland.

Naast De K. zit ook zijn Nederlandse vriendin Romy W. vast. Zij werd dinsdagnacht opgepakt in haar woning in Sint-Gillis-Waals waar zij met De K. woont. Dean zou daar vorige week woensdag hebben gelogeerd. De vrouw wordt eveneens als haar vriend verdacht van ontvoering en moord.