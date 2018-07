De bezoeker van telegraaf.nl bepaalt in ieder geval zelf wel of het concert de prijs waard is. Empieters vindt: „Als je ze te duur vindt, dan ga je toch niet. Het is geen verplichting. Als iedereen ze te duur vindt is er geen publiek.”

En dat zegt svo69212 ook: „Inderdaad zijn concertkaartjes voor ons niet meer te betalen. Maar dat geldt niet alleen voor concertkaartjes. Ook naar het voetbal, museum of pretpark zijn te duur geworden. Ik moet keuzes maken. Wat wil ik met mijn kinderen gaan doen?”

Echte fans betalen toch wel... de dochter van non refert quis, sed quid dicam bijvoorbeeld: „Tja, je bent fan van een artiest of je bent het niet. Mijn dochter is fan van Beyoncé. Als het mogelijk is, gaat ze ook naar concerten in onze buurlanden en staat ze al uren van tevoren bij de ingang te wachten in de hoop vooraan te kunnen staan. Dat er een prijskaartje hangt aan het bijwonen van zo'n concert interesseert haar niet. Zij komt na afloop blij thuis en heeft een topdag gehad. De laatste keer stond ze vooraan en Beyoncé had even naar haar gekeken. Daar doe je het toch voor?!”

Dat concerten en festivals duur zijn, is voor veel liefhebbers volstrekt verklaarbaar. Joseppe Greuters zegt bijvoorbeeld: „Ik ga al meer dan dertig jaar naar concerten, maar vroeger frequenter dan tegenwoordig. Ik snap dat de kosten, de begeleiding, enzovoort allemaal meer geworden zijn. Maar dan nog is het te duur.” En vaste reageerder berexstone rekent voor: „De markt van geluidsdragers is zo ongeveer ingestort: de verkoop van CD's, minidiscs en vinyl is minimaal. Een artiest moet dus veel optreden om daar inkomsten uit te halen. Dat betekent dure concerten.”

Dat verklaart niet waarom concerten in het buitenland wel betaalbaar zijn (of lijken). Nietjes109 was in Schotland voor twee concerten: „Wat bleek? In Glasgow was het duurste kaartje voor David Byrne omgerekend 55 euro. Hier kost het duurste kaartje 110 euro. Tevens is de beveiliging daar veel gemoedelijker. Daaruit blijkt dus dat een concert hier een melkkoe is geworden.”

En zelfs dan is het je eigen keuze of je gaat, zegt rdrckvnzthgm632 (als dat de juiste spelling is): „Ik denk dat het bezoeken van een concert van een topartiest een luxe is in plaats van een noodzakelijke levensbehoefte. Dus is het geen probleem als de ticketprijzen een gevolg zijn van vraag en aanbod.”

Jammer is dat wel, zegt vries.jacq208: „Als je samen met je kids naar bijvoorbeeld Ed Sheeran wil, ben je al gauw €500 kwijt. Dat is gewoon niet meer leuk.” Zeker, maar dan ga je toch wat anders doen? Alsof dat gratis is, zegt Corey V: „Ga met een gezin van vier naar de Efteling en je bent 120 euro kwijt aan de entree... En dan moet de dag nog beginnen...”