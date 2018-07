’Verschrikkelijk voor die moeder’

PANHEEL - „Een ongekend drama voor de moeder. Haar overkwam iets wat ons allemaal wel eens overkomt? Je hebt even niet in de gaten wat je kind doet en hij is uit je blikveld. Dit is een vrouw van 27 jaar die de rest van haar leven hier mee moet omgaan”, zegt een zwaar aangeslagen Luc van Engelen. Hij is de eigenaar van natuurbad Fun Beach in het Limburgse Panheel waar gisteren een tweejarig jongetje verdronk.