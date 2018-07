Spookrijders A2 beboet: 640 euro

Als gevolg van een vrachtwagen met pech, stond er een grote file op de A2. Zo meldt RTV Utrecht. De automobilisten reden al spookrijdend terug en gingen bij winkelcentrum The Wall de oprit weer op. Daar reden ze in een fuik van de politie.

In Utrecht zorgden vorige week zaterdag zo’n vijftig automobilisten voor een gevaarlijke situatie. Toen de Leidsche Rijntunnel even dicht was door een ongeluk, draaiden zij hun auto om en reden op de vluchtstrook van een parallelweg terug naar de oprit om zo aan de file te ontsnappen.

De boete voor spookrijden bedraagt 640 euro.