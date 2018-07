Meer poep op vlees in slachthuizen

Dat blijkt uit cijfers en boeterapporten die RTL Nieuws heeft opgevraagd bij de NVWA.

De NVWA roept slachthuizen op schoner te gaan werken. „Slachthuizen hebben hier blijkbaar in 2017 minder aandacht voor gehad dan wij nodig vinden”, zegt directeur Keuren Jan Meijer van de NVWA . „Het kan schoner, dat is eerder gebleken. Ik vind dat ze meer hun best moeten doen en dat ze minimaal hetzelfde niveau zouden moeten halen als in 2015-2016.” Hoewel er vaker poep op karkassen wordt aangetroffen, is de voedselveiligheid volgens Meijer niet in het geding.