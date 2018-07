Slachter over poep: ik koop geen vlees uit supermarkt

Dat blijkt uit cijfers en boeterapporten die RTL Nieuws heeft opgevraagd bij de NVWA. Een anonieme slachter bevestigt dat er tegenwoordig veel te veel misgaat.

De NVWA roept slachthuizen op schoner te gaan werken. „Slachthuizen hebben hier blijkbaar in 2017 minder aandacht voor gehad dan wij nodig vinden”, zegt directeur Keuren Jan Meijer. „Het kan schoner, dat is eerder gebleken. Ik vind dat ze meer hun best moeten doen en dat ze minimaal hetzelfde niveau zouden moeten halen als in 2015-2016.”

Slachter: ik koop niet uit supermarkt

Een anonieme slachter waarmee RTL Nieuws sprak, is het daarmee eens. Hij vertelt dat er honderden varkens per dag worden geslacht - veel meer dan vroeger. „Als je zo’n tempo draait, kun je er zeker van zijn dat elk uur vijf tot zes varkens onder de poep zitten”, zegt hij. „Op één dag zijn dat er tussen de vijftig en zestig.”

Zelf koopt hij geen vlees meer uit de supermarkt. „Wie zegt mij dat dat vlees schoon is? Niemand”, vertelt ’Stefan’.

Topje van ijsberg

Hoewel er vaker poep op karkassen wordt aangetroffen, is de voedselveiligheid volgens Meijer ’niet in het geding’. De 49 ’poepboetes’ lijken ook in het niet te vallen bij de 17 miljoen dieren die jaarlijks worden geslacht, maar het aantal overtredingen is veel hoger: slachthuizen krijgen eerst een waarschuwing.

Bovendien houdt de NVWA ook steekproeven die laten zien dat het vaker fout gaat: vorig jaar was 1 op de 11 karkassen besmeurd met mest, tegenover 1 op de 14 in de jaren daarvoor.