Sijbesma: voldoende capaciteit om docenten te testen

Tot nu toe werden alleen risicopatiënten en zorgpersoneel met klachten getest. Het kabinet heeft aangekondigd dat met de opening van de basisscholen vanaf 11 mei de testen uit te breiden naar de genoemde doelgroepen, zoals docenten, jeugdtrainers en later ook mantelzorgers.

Nederland had aanvankelijk een zeer beperkt testbeleid, maar zit volgens Sijbesma in de middenmoot vergeleken met andere landen. „We testen naar verhouding meer dan Frankrijk en Zuid-Korea.”

In het begin van de crisis waren testen en beschermingsmiddelen vooral bestemd voor de ziekenhuizen. Sinds een paar weken worden ze ook op grotere schaal geleverd aan andere onderdelen van de zorg zoals verpleeghuizen. Maar ook daar zijn nog tekorten.

Op dit moment worden er dagelijks ongeveer 8.000 tests uitgevoerd. Momenteel is zo’n 13 procent van de testen positief, wat wil zeggen dat de geteste het coronavirus bij zich draagt. In het begin lag dat percentage op 26 procent. Volgens de WHO testen landen voldoende als ze 10 procent positief testen. Daar zit Nederland nog niet.

Volgens Sijbesma gaat het ’zeker’ lukken de capaciteit aan testen uit te breiden naar 17.500 tests per dag. Zelfs een capaciteit van 29.000 tests per dag komt volgens Sijbesma waarschijnlijk goed. De laboratoria en de machines om de tests te ’lezen’ zijn er, maar aan testmateriaal (onder meer vloeistoffen) is nog altijd schaarste. Tegen de kritische Kamer zei Sijbesma: „Als u een betere inkooptruc kunt vinden, ik luister.”

Mondkapjes: schaars maar ’voldoende’

Behalve testen zijn ook beschermingsmiddelen nog een zorg. In maart was de vraag naar mondmaskers 61 keer hoger dan het aanbod. „Ladingen werden gestolen, contant afgerekend bij de pakhuizen. Er waren woekerprijzen”, zegt Rob van der Kolk van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, een samenwerkingsverband van publieke en private partijen dat beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, beschermende schorten en handschoenen inslaat. Door die centrale coördinatie en landelijke productie is die schaarste inmiddels verminderd.

Er zijn inmiddels 4 miljoen mondkapjes met filters aan de zorg geleverd, en 18 miljoen zogeheten chirurgische maskers, de eenvoudige variant. Voor de zorg zijn er momenteel volgens Van der Kolk voldoende mondkapjes. „Iedereen kan bestellen. Ook tegen goede prijzen.”

’Voldoende’ beschermingsmiddelen wil zeggen: volgens de huidige, tamelijk strenge richtlijnen voor gebruik. Wijkverpleegkundigen en werknemers in de gehandicaptenzorg, verpleeghuizen en jeugdgezondheidszorg werken nog altijd veelal onbeschermd, terwijl ze veelvuldig in contact komen met hun cliënten.

Volgens topambtenaar Ernst van Koesveld is schaarste ’geen factor’ bij de richtlijnen. Maar als zorgverleners zich niet aan de richtlijnen houden en ook zonder verdenkingen preventief mondkapjes gaan dragen, zal die schaarste wel toenemen, erkent hij.

Bovendien is er nog een probleem met jassen en schorten. Die nemen meer volume in - 150 vliegtuigen om die ladingen naar Nederland te krijgen.

