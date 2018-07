Buren hoorden verkrachting: ’Het is een bruut geweest’

„Het is een bruut geweest. Het was al licht, iedereen had het kunnen zien”, vertelt een buurvrouw, bij wiens huis in de Herman Bavinckstraat het vlakbij gebeurde. „Ik heb iemand horen rennen. Daarna hoorde ik ’nee!’ en kreunen. Ik ben niet gaan kijken, omdat ik dacht dat het jongeren waren die terug kwamen van het stappen”, vertelt de vrouw tegen het AD.

Zelf zat ze televisie te kijken met de gordijnen dicht, zo vertelt de buurvrouw. „Als ik het had geweten, had ik de politie gebeld.” Ook een buurmeisje hoorde iemand gillen, ’kapot hard’. „Ik dacht nog: moet ik mama roepen? Maar ik was te bang. Dus ben ik weer gaan slapen.”

Jacht op dader

De politie heeft inmiddels twintig rechercheurs op de zaak gezet, praat met talloze mensen, zoekt naar camerabeelden en hoopt zo snel mogelijk met een signalement naar buiten te komen, vertelt een woordvoerder tegen De Telegraaf. „We geven vol gas. Het is een bijzonder ernstige zaak; daarom hebben we direct een groot team erop gezet om de vrouw rechtvaardigheid te bieden en de veiligheid van de Rotterdammers te garanderen.”

Ⓒ MEDIATV

De jacht op de dader zal vermoedelijk later, wanneer de politie ook met het slachtoffer heeft gesproken, in een stroomversnelling raken. Eerst wordt de vrouw behandeld door artsen. Ondertussen is er nog steeds behoefte aan meer informatie, zodat de politie een zo concreet mogelijk beeld kan vormen. „We hebben al met veel mensen gesproken, maar vragen iedereen met wie we nog geen contact hebben gehad, en die iets heeft gezien of gehoord, zich te melden.”