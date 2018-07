Italiaanse honden zoeken naar vermiste Koen (17)

Tot lichte irritatie van de familie is de Italiaanse politie weinig assertief en werden pas speurhonden ingezet toen de familie van Koen dat opperde. Ook zouden er slechts zo’n vijf, of maximaal tien mensen op de zaak zijn gezet. „Dat is te weinig”, zo reageert de familie, die vraagt om een robuuste zoekactie met minstens tweehonderd mensen.

Koen was met zijn broer en drie vrienden met een bus onderweg van een nabijgelegen disco naar camping Euroland aan het Gardameer. De broer en vrienden stapten uit, maar Koen bleef om nog onduidelijke reden in de bus. Sindsdien is hij vermist.

Deze foto’s van Koen (midden) deelt de familie met deze krant. Ⓒ Familie / De Telegraaf

Honden lichtpuntje

Ondertussen zijn campingbewoners al een zoekactie begonnen. Er is een richtpunt: een meisje zegt dat Koen bij de drieënhalve kilometer verderop gelegen camping, Gasparina, uit de bus is uitgestapt, bij de volgende halte. Ook de buschauffeur zegt dat. „Dit is goed nieuws omdat dit het mogelijk maakt voor een hondenteam om aan de slag te gaan. Zij hebben namelijk altijd een beginpunt nodig om te gaan zoeken”, aldus de familie.

Deze foto’s van Koen (links) deelt de familie met deze krant. Ⓒ Familie / De Telegraaf

Dat er vanavond of morgenochtend speurhonden worden ingezet, maakt de familie blij, maar de laksheid van de politie blijft steken. De familie wil dat er wordt opgeschaald. „De politie lijkt niet alert genoeg te zijn, bijvoorbeeld wat betreft het opvragen van camerabeelden en doorgeven van signalement. Pas als de familie een en ander aangeeft, gaan zij ermee aan de slag.”

Foto’s

De vader van Koen heeft nieuwe foto’s verspreid van Koen, die met zijn ouders, broer en drie vrienden op doorreis naar Kroatië is. Zijn ouders reizen in een camper en de vijf jongens zijn met de auto. „We hebben gisteren de hele dag gezocht en ’s avonds de route nog eens afgelegd met zaklampen. Maar niets. Helemaal niets. Geen spoor”, reageerde zijn vader eerder. „Het is echt vreselijk. We proberen alles, maar we hebben nog niets.”