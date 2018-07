Jumbo roept meergranen breekbrood terug

Ⓒ NVWA

DEN HAAG - Supermarktketen Jumbo haalt per direct breekbrood meergranen uit de schappen, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het brood is per vergissing verpakt als breekbrood wit met sesam. Hierdoor klopt de allergenenvermelding niet en staan de allergenen rogge, gerst en haver (gluten) en soja niet vermeld op de verpakking. Bij mensen met een allergie voor deze ingrediënten kan het nuttigen van dit brood mogelijk leiden tot klachten.