Fans opgelucht: Toblerone wordt ’great again’

Twee jaar geleden besliste het Amerikaanse Mondelez, de fabrikant van Toblerone, het gewicht van twee soorten repen te verlagen door het aantal typische ’torentjes’ van de chocolade te halveren. Dat deed de fabrikant door de ruimte tussen twee torentjes opmerkelijk te verbreden. De reden lag volgens de fabrikant bij duurder geworden grondstoffen.

Voor de Britten was de wereld te klein: de prijs van de repen bleef hetzelfde maar je had 50 gram minder chocolade. De kritiek zwol zo hard aan, dat in 2016 op Twitter meer werd gesproken over Toblerone dan over de Amerikaanse verkiezingen, gewonnen door Donald Trump.

„Bowie dood, een Brexit, Trump… Net nu ik dacht dat 2016 niet slechter kon worden, veranderen ze de Toblerone”, was een van de kritieken op Twitter. Of: „De reep ziet er nu meer uit als een fietsenrek.” Anderen begonnen een actie: ’Make Toblerone Great Again!’

Repen veel duurder!

De aanhoudende kritiek heeft blijkbaar geholpen. Mondelez heeft besloten om terug te keren naar het originele formaat. Daardoor zullen ze zwaarder worden. Die van 150 gram stijgen niet opnieuw naar 170 gram, maar zelfs naar 200 gram.

„De nieuwe vorm was niet het perfecte antwoord op lange termijn”, reageert Mondelez op de beslissing om naar de originele vorm terug te keren.

Toch komt alle euforie wellicht te vroeg. Volgens The Guardian is de ’verbetering’ eigenlijk een stap terug. Kostte de reep aanvankelijk nog rond de 1 pond, nu zou de adviesprijs aan retailers op £3.09 liggen. „De reep weegt 33 procent meer, maar kost 200 procent meer”, concludeert de krant.

Straat opgeknapt

Twitteraars hebben dat nog niet meegekregen en zijn vooral in de wolken. De reacties variëren van „Vergeet de Brexit, Toblerone krijg z’n originele vorm terug” of „Tobleronerepen zullen er niet langer uitzien als een straat vol gebombardeerde huizen.”